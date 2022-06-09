ناد روسي يسخر من بايرن ميونخ.. ما علاقة ميسي ورونالدو؟



سخر نادي سبارتاك موسكو الروسي من العروض المالية الزهيدة التي يقدمها بايرن ميونخ الألماني للتعاقد مع لاعبين جدد.



ونشر سبارتاك موسكو عبر حسابه باللغة الإنجليزية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة من عرض مزيف قدمه بايرن ميونخ للتعاقد مع ألكسندر سوبوليف نجم الفريق الروسي، مقابل 1000 يورو بجانب حوافز إضافية.

وبحسب العرض الساخر، يدفع بايرن ميونخ 10 ملايين يورو حال فوز النادي بمسابقة “يوروفيجن” الغنائية، و15 مليونا إذا حصد مانشستر يونايتد الإنجليزي -الذي يضم كريستيانو رونالدو- أي لقب.

كما نص العرض المزيف أيضا على دفع النادي الألماني 20 مليونا إذا انضم ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق ونجم باريس سان جيرمان حاليا، إلى ريال مدريد.

وتتزامن سخرية سبارتاك موسكو من بايرن ميونخ مع انتشار أنباء عن رفض ليفربول عرضين من النادي البافاري مقابل التعاقد مع السنغالي ساديو ماني مهاجم “الريدز”، بسبب المقابل المادي المنخفض.

وكان بايرن عرض دفع 21 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم ماني في الميركاتو الصيفي بجانب 4 ملايين كمتغيرات تُدفع في حالات محددة، مثل فوز الفريق البافاري بدوري أبطال أوروبا، أو حصول النجم السنغالي على جائزة الكرة الذهبية.

وبعد رفض ليفربول العرض الأول قدم بايرن آخر بقيمة 25 مليون جنيه إسترليني و5 ملايين كمتغيرات، لكنه قوبل بالرفض أيضا.

جدير بالذكر أن بايرن يسعى للتعاقد مع ماني لتعويض الرحيل المرتقب للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أعلن رغبته في مغادرة قلعة “أليانز أرينا” هذا الصيف.