نادية رشاد عن دورها في “الاختيار 3”: اعتذر إزاي والرئيس هو اللي اختارني | خبر



أعربت الفنانة نادية رشاد عن سعادتها بتكريمها مؤخرا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب مشاركتها في مسلسل “الاختيار 3”.

وأوضحت نادية رشاد في مقابلة مع الفنانة نشوى مصطفى في برنامج “بنت البلد” عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي عاملها بود وترحاب كما لو كان يعرفها بشكل شخصي.

وأشارت إلى أنها اعتذرت عن المشاركة في مسلسل “الاختيار 2” الذي تم عرضه خلال رمضان 2021، بسبب نصيحة طبيبها الخاص، الذي حذرها من ضعف مناعتها في ظل جائحة فيروس كورونا وضرورة عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

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وأضافت نادية رشاد أن صناع مسلسل “الاختيار” تواصلوا معها قبل تصوير الجزء الثالث وأخبروها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رشحها لتجسيد دور والدته في العمل، لتوافق دون تردد قائلة: “حتى لو كان فيها كورونا هنزل، هفضل حاطة الماسك على وشي لحد لحظة التصوير”.

كما تحدثت نادية رشاد عن علاقتها بياسر جلال، مشيرة إلى أنها تعرفه منذ بداية مشواره الفني حيث شاركها بطولة بعض الأعمال، كما ربطتها علاقة صداقة بوالده المخرج الراحل جلال توفيق، زميلها في الدراسة، والذي عملت معه في مسرحية “الشجرة” من بطولتها وعادل هاشم، وتأليف الشاعرة وفاء وجدي، وهو عمل متفرد تعتز به.

ومسلسل “الاختيار 3” تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، صبرى فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، جمال سليمان، نادية رشاد، محمد رياض، هشام إسماعيل، خالد زكى، محمود البزاوى، شريف خير الله، أمير المصري، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، عصام السقا وعدد من ضيوف شرف الحلقات.

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