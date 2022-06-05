نادال يتوج بلقب فرنسا المفتوحة ويصل إلى 22 لقبا بالبطولات الكبرى

توج الإسباني رافاييل نادال بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس عقب فوزه على النرويجي كاسبر رود 6 / 3 و6 /3 و6 / صفر اليوم الأحد في المباراة النهائية.

وهذا هو اللقب الرابع عشر لنادال في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس والـ22 في مسيرته في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) ليعزز رقمه القياسي كأكثر لاعب توج بألقاب بطولات الجراند سلام.

في المقابل كان رود يقاتل من أجل الفوز بأول ألقابه في بطولات الجراند سلام.



ورغم أن مسألة استمرار نادال (36 عاما) في مواصلة اللعب لم تضح بعد، إلا أنه ظهر بمستوى جيد ولم يتأثر بإصابته في القدم التي يعاني منها، واستطاع أن يتفوق على رود، الذي كان يخوض أول مباراة نهائية في بطولات الجراند سلام في مسيرته.

ولم يكن رود ندا لمثله الأعلى، الذي فاز في 11 مباراة متتالية ليضيف لقب بطولة فرنسا المفتوحة للقب بطولة أستراليا المفتوحة التي توح بها في وقت سابق من العالم الجاري، كما حافظ أيضا على سجله الرائع في مباريات بطولة فرنسا المفتوحة.

وهذه هي أول مرة يتمكن فيها من التتويج بلقبي بطولة أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة في نفس الموسم.

وحاليا يتفوق نادال بفارق لقبين على الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والسويسري روجيه فيدرر، من حيث عدد الألقاب المتوجين بها في بطولات الجراند سلام حيث توج كل من ديوكوفيتش وفيدرر بـ20 لقبا.

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