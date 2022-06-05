أكد النائب الأوكراني السابق إيليا كيفا، أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي شدد من إجراءات حمايته خوفا من اغتياله على أيدي المخابرات الغربية، أو القيادة العسكرية الأوكرانية.

وكتب على “تيليغرام”: “حدد زيلينسكي بالأمس مهمة تعزيز أمنه الشخصي، خوفا من محاولة اغتيال من قبل الجيش الأوكراني”، مشيرا إلى أن “قيادة القوات الأوكرانية غير راضية عن إدارته غير الفعالة للعمليات العسكرية، حيث أدت قراراته إلى خسائر فادحة وهزيمة القوات الأوكرانية في ساحة المعركة”.

وأضاف: “الدول الغربية لديها أيضا قائمة مطالب من زيلينسكي، لذا فهو خائف من التصفية من قبل مخابرات الحلفاء، التي بدأت تتحدث عن فشل وخسارة أوكرانيا”.

وتابع: “الدول الغربية بدأت تتوصل إلى استنتاج مفاده أنه من مصلحتها إنهاء المواجهة المسلحة، وأن التصفية الجسدية لزيلينسكي ستكون أسرع وسيلة لمثل هذا التطور للأحداث”.

المصدر: “نوفوستي”