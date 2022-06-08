نائب أمير حائل يستقبل مشرف الحوار الوطني بالمنطقة

رهف الكاسريونيو 8, 2022


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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه اليوم، مشرف مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بحائل الدكتور جمال الرويضي.

 

وأشاد سموه بجهود المركز وما يقوم به من فعاليات ومبادرات تسهم في تعزيز التلاحم الوطني وتنمية ثقافة الحوار تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 .

 

من جهته أعرب الدكتور الرويضي عن شكره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على الدعم لبرامج وأنشطة المركز بالمنطقة وبما يعزز ثقافة الحوار وتحفيز الجميع نحو خدمة مجتمعهم ووطنهم.




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رهف الكاسريونيو 8, 2022