ميرنا نور الدين تؤد تدريبات شاقة في الجيم.. هكذا كانت تعليقات الجمهور | خبر

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شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها بفيديو جديد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instgram.

وظهرت ميرنا نور الدين في الجيم بإطلالة رياضية وهى تمارس التمارين الصعبة ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها عبر السوشيال ميديا.

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وارتدت ميرنا بدي وليجن أسود واعتمدت تسريحة ذيل الحصان البسيطة.

واحتفى الجمهور بإطلالة ميرنا نور الدين، حيث علق أحد المتابعين: “نجمة مستقبل مصر الجديدة”، وأضاف آخر: “الجميلة”، وعلق آخر: “أجمل جميلات الفن”.

وشاركت الفنانة ميرنا نور الدين في دراما رمضان الماضي بمسلسل “الاختيار 3” بطولة: أحمد السقا، ياسر جلال، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ومن إخراج بيتر ميمي.

كما شاركت في مسلسل “دايما عامر”، بطولة: مصطفى شعبان، لبلبة، محمد ثروت، صلاح عبدالله، ومن إخراج مجدي الهواري.

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