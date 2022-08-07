ميدو يفتح النار على رئيس فيفا ويطالب اتحاد الكرة بالوقوف ضد إقامة السوبرليج الإفريقي

شن الإعلامي أحمد حسام ميدو، هجومًا قويًا ضد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وذلك بسبب قضية السوبرليج الإفريقي.

ميدو يفتح النار على إنفانتينو

وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “إنفانتينو رئيس فيفا كل ما يهمه في إفريقيا، أصوات الانتخابات، وكذلك الإيرادات والأرباح، لكن لا يهمه تطوير الكرة الإفريقية”.

وتابع: “إنفانتينو استخبى في أوروبا، خلال مناقشة قضية السوبرليج الأوروبي، عكس إفريقيا يريد إقامة البطولة، لزيادة الأرباح”.

وأتم: “أناشد اتحاد الكرة المصري، وكذلك رابطة اللاعبين المُحترفين، بضرورة رفض فكرة إقامة السوبرليج الإفريقي حتى لا تتأثر البطولات المحلية”.