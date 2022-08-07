مياه مصر أمانة في رقبتي.. ونتحرك في سد النهضة بهدوء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه فيما يتعلق بسد النهضة تم اتخاذ المسار الدبلوماسي والتفاوض للوصول لحل إلى أنه في الأزمات نلجأ للصبر والتفاوض ثم إجراءات تتم على مستوى البلد حتى لا توجد نقطة مياه في مصر لا يتم استغلالها بشكل جيد.

وأضاف من خلال كلمته على هامش لقاءه بطلبة الكلية الحربية وأعضاء هيئة التدريس،المذاع علي قناة “إكسترا نيوز” اليوم السبت، أن محطات المعالجة الثلاثية المتطورة للصرف الزراعي هدفها جعل المياه مثل المياه التي امامي لاستخدامها في الزراعة مرة أخرى و بأن هناك محطتين آخرتان جاري العمل فيها ثم تبطين الترع والزراعة الحديثة ضمن إجراءات الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه واستخدامها أكثر من مرة رغم تكلفتها العالية.

وتابع أن إجراءات الدولة المصرية لتحقيق الأمن المائي تتم منذ فترة و ان مصر من اوائل الدول في العالم التي تستفيد من المياه وتقوم بعمل معالجة لها وقد تكون أول أو ثاني دولة في العالم مضيفا نتحرك في سد النهضة بهدوء وتفاوض والأمور لا تحل بالصوت العالي وإنما بالقدرة والعمل والصبر ومياه مصر أمانة في رقبتنا كلنا ورقبتي ومحدش هيمسها إن شاء الله.