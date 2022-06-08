ميار الببلاوي: أمرّ بحالة نفسية سيئة ولديّ خلافات مع زوجي

تمر الفنانة والإعلامية، بحالة نفسية سيئة للغاية في الفترة الحالية، حيث طالبت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي الدعاء لها للخروج من محنتها.

ميار الببلاوي نشرت لقطة لها وهي عبر شاطئ البحر، وعلقت على الصورة قائلة: «بسم الله الرحمن الرحيم، من امبارح مخنوقة وقلبي مقبوض وعصبية جدا ومليش نفس لأي شغل نهائي، ولا عاوزة أرد على الموبايل ولا أكلم حد، ومتخانقة مع جوزي، وابني عنده امتحانات وبرضه مضايقاه، ومش فاهمة فيا إيه عمالة أعيط، ومش بقدر أتحرك علشان رجلي».

ميار الببلاوي – صورة من حسابها على فيسبوك

وتابعت ميار الببلاوي في فضفضة لما تمر به، قائلة: «عمالة أستغفر وأقرأ قرآن وأصلي بس مش طايقة أكلم حد ولا حد يكلمني، ومع كده حاسة بوحدة فظيعة، مفيش أي حاجة ليها طعم، باكل علشان ابني ياكل بس، ومفيش أي متعة ولا فرحة، بقالي كام يوم في حالة ربنا ما يحكمها على حد، حتى برنامجي وحلقة بكره مليش نفس خالص ومش طايقة شغلي، وكل ما حد يكلمني على ريفيو اعتذر، ولما جيت أصور رجلي اتلوت».



واستكملت ميار الببلاوي حديثها عن إهمالها في المنزل بسبب حالتها النفسية قائلة: «البيت يضرب يقلب لا عاوزة أنضف ولا أغسل ولا أطبخ ولا طايقة البيت، ولا عاوزة أخرج منه خالص من أوضتي تحديدا، وكأن بيتي أوضة واحدة، وبحضر للمعرض بتاعي والناس بتكلمني أعيط ومردش، أنا حتى رحت لماما وشكيتلها بس برضه مرتحتش، فيا إيه يارب، ادعولي بالله عليكم».

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