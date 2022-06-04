مونديال قطر 2022.. مواعيد مباريات إسبانيا في كأس العالم والقنوات الناقلة

يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي جدول مواعيد مباريات منتخب إسبانيا في منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022.

مواعيد مباريات إسبانيا في كأس العالم قطر

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022، عن وقوع منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة رفقة كل من ألمانيا واليابان والفائز من مباراة الملحق.

وستكون مواعيد مباريات منتخب إسبانيا في دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022 كالآتي:

وسيبدأ منتخب إسبانيا مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر بمواجهة الفائز من الملحق القاري الثاني يوم 23 نوفمبر.

بينما سيلعب منتخب إسبانيا مباراته الثانية في دور المجموعات من مونديال قطر 2022 ضد نظيره إسبانيا يوم 27 نوفمبر.

فيما يختتم إسبانيا مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس العالم قطر 2022 ضد منتخب اليابان يوم 1 ديمسبر.

