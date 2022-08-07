موعد ورابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة في مصر 2022.. 300 جنيه للمادة



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم المصري، إن الغالبية العظمى من درجات طلاب الثانوية العامة انعكاس حقيقي لمستواهم.



وأوضح الوزير المصري، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن احتمال الخطأ في التصحيح الإلكتروني شبه منعدم”.

وأضاف شوقي: “العام الماضي لم يشهد حصول الطلاب المتقدمين لتظلمات على درجات، رغم العدد الكبير المتقدم”.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. وزير التعليم المصري يوجه رسالة للراسبين

وأشار إلى أن الطلاب رأوا الورقة ونماذج الإجابة واقتنعوا أنها درجاتهم، موضحا: “لا يوجد عنصر بشري في التصحيح، واحتمال الخطأ شبه منعدم”.

وتابع: “بلاش نعمل أحلام ونعشم نفسنا بحاجة.. عند الغالبية العظمى دي نمرة الأولاد ومستواهم”.

واستطرد قائلا: “التظلم أيام التصحيح اليدوي كان نوعًا من المقايضة.. الكلام ده مش موجود في نوع الأسئلة والتصحيح ده.. مش عاوزهم يتعشموا في حاجة ويتكبدوا مصاريف وجهد دون عائد”.

وأكد وزير التعليم المصري أنه سيتم فتح باب التظلمات على نتائج امتحانات الثانوية العامة، غدا الإثنين.

وأشار شوقي إلى أن التقديم على التظلمات إلكترونيا، على نفس رابط نتيجة الثانوية العامة.

ومن المقرر أن يستمر التقديم على تظلمات الثانوية العامة 2022 إلكترونيًا لمدة 15 يوما من فتح باب التقديم.

وتوضح “العين الإخبارية” آليـات وضوابط التظلمات للعام الدراسي 2022 بعد قبول طلب التظلم، وتتمثل في:

1- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

2- الالتزام بالحضور في الموعد المحدد للاطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

3- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

4- يتم الاطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

5- يقوم الطالب بمراجعة تظليل الإجابات الخاصة به وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها.

– الإجراءات المتبعة بعد التقديم

1- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم إلكترونيًا.

2- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.

– كيفية التقديم

1- التقدم بطلب التظلم لمدة 15 يوما من اليوم التالي لإعلان النتيجة.

2- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا.

3- تحصيل رسوم إطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم (3٠٠ جنيه) لكل مادة.

4- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.