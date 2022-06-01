موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية

أكد مصدر مسؤل بمديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية منتصف الأسبوع المقبل بالمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد.

وقال المصدر، إن أعمال التصحيح لازالت مستمرة إلى الآن ولم تنته، ومن المقرر الانتهاء منها الجمعة القادمة على ان تبدأ أعمال الرصد يوم السبت القادم.

وتفقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يرافقة إبراهيم الصغير المدير العام للتعليم العام، وإسلام عبد الفتاح رئيس لجنة النظام والمراقبة، ومحمد حسن جاد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وطلعت عفيفي خضيري مدير التعليم الإعدادي بالمديرية وموجهو العموم للمواد الأساسية العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان على انتظام سير العمل بها واعمال رصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب وعدم الاستعجال في إعلان النتيجة، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددًا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيًا داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وشدد مدير تعليم القليوبية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضرورة التباعد بين الأعضاء في حجرات التصحيح وفى الحجرات كما أثنى على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز ويجب التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح وكيل الوزارة أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بصورة منتظمة، حيث تتم مراجعة كراسات الإجابة ورصد الدرجات بصورة منتظمة وبدقة عالية مع المتابعة الجادة والمنتظمة لرئيس الكنترول لجميع أعضاء الكنترول، مؤكدا الالتزام بالمواعيد صباحا ومساء.