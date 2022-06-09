موعد مباراة ويلز المُقبلة في الجولة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية

يستعد منتخب ويلز الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب بلجيكا، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام مباراة ويلز ضد بلجيكا، مساء يوم السبت المقبل الموافق الموافق 11 من يونيو الجاري، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة و9:45 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب كارديف.

وكان منتخب ويلز، قد خسر في المباراة الماضية أمام نظيره منتخب هولندا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويحتل منتخب بلجيكا، المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة، وذلك برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد منتخب ويلز في المركز الرابع والأخير برصيد صفر من النقاط.

