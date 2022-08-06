موعد مباراة الهلال وألميريا الودية والقنوات الناقلة



يواصل فريق الهلال السعودي استعداداته المكثفة لانطلاقة مبارياته في الموسم الجديد عبر خوض مواجهة ودية أمام ألميريا الإسباني.

ويقيم الهلال حاليا معسكرا في مدينة برمنجهام الإنجليزية استعدادا لانطلاق الدوري السعودي للمحترفين، حيث يخوض حامل اللقب أولى مبارياته يوم الخميس 25 أغسطس/ آب الحالي أمام الخليج الصاعد حديثا.

بينما يستعد ألميريا، الذي يملكه تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، لخوض أولى مبارياته في الدوري الإسباني بعد العودة للمسابقة هذا الموسم عقب غياب 7 سنوات.

ويستهل ألميريا مبارياته في الدوري الإسباني بمواجهة ريال مدريد حامل اللقب في الجولة الأولى يوم الأحد 14 أغسطس، على ملعب ألعاب البحر المتوسط.

موعد مباراة الهلال وألميريا الودية



تقام مباراة الهلال وألميريا الودية يوم الأحد الموافق 7 أغسطس الحالي، على ملعب فريق بيرنلي الإنجليزي.

وتنطلق المباراة الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وألميريا الودية



أعلن تركي آل الشيخ أن هناك 4 قنوات ستتولى نقل مباراة ألميريا والهلال الودية، على الهواء مباشرة.

وضمت قائمة القنوات الـ4 روتانا سينما، وروتانا خليجية، وروتانا كلاسيك، وقناة LBC.