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نجح منتخب السعودية في الصعود إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

حصد المنتخب السعودي 7 نقاط في مجموعته، ليصعد كمتصدر ويواجه منتخب فيتنام.

ويمثل الكرة العربية في البطولة حتى الآن، منتخبا السعودية والعراق فقط.

وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة السعودية وفيتنام في كأس آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة.

ترتيب هدافي كأس آسيا تحت 23 سنة



سوبانات موينتا لاعب منتخب تايلاند برصيد 3 أهداف

يانغ ووك شو لاعب منتخب كوريا الجنوبية برصيد 3 أهداف

أيمن يحيى لاعب منتخب السعودية برصيد هدفين

مرادوف لاعب منتخب تركمانستان برصيد هدفين

موعد مباراة السعودية وفيتنام في كأس آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة



من المقرر أن تنطلق مباراة السعودية القادمة أمام فيتنام في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة يوم الأحد 12 يونيو/ حزيران في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.