موعد مباراة البرتغال والتشيك في الجولة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية

يترقب عشاق ومحبو كرة القدم العالمية في كل مكان، مباراة منتخب البرتغال أمام نظيره منتخب التشيك، والتي ستقام يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام مباراة منتخب البرتغال أمام نظيره منتخب التشيك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب البرتغال قد حقق الفوز في لقاء الجولة الماضية أمام نظيره منتخب سويسرا بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في حين تعادل منتخب التشيك أمام نظيره منتخب إسبانيا بهدفين لكل منهما.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.

