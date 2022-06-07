موعد مباراة الأردن ونيبال في تصفيات كأس أمم آسيا 2023



يفتتح منتخب الأردن مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، حين يلاقي نيبال.



ويقع المنتخب الأردني في إطار المجموعة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2023، بجانب الكويت ونيبال وإندونسيا.

موعد مباراة الأردن ونيبال في تصفيات كأس آسيا 2023

يستقبل منتخب الأردن نظيرته نيبال، مساء الأربعاء 8 يونيو/ حزيران الجاري، في الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 10.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعمان، و11.15 مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن ونيبال في تصفيات كأس آسيا 2023

تبث تصفيات كآس آمم آسيا عبر قنوات SSC السعودية وأبوظبي ودبي الرياضية داخل الإمارات.

فضلا عن ذلك، تنقل قنوات “بي إن سبورتس آسيا”، منافسات التصفيات عبر شاشتها في باقي الدول العربية.