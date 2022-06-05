موعد مباراة الأرجنتين ضد السعودية في الجولة الأولى من كأس العالم 2022

تترقب الملايين من عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان، انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2022 المرتقبة، والتي ستقام في دولة قطر في نوفمبر المقبل.

ويضرب منتخب الأرجنتين موعدًا مع نظيره منتخب السعودية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا منتخبي المكسيك وهولندا.

وستنطلق فعاليات اللقاء في 22 نوفمبر المقبل، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن يستهل بطولة كأس العالم قطر 2022، لقاء ناري يجمع بين منتخب هولندا ومنتخب السنغال، بدلا من قطر.