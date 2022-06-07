يواجه منتخب أوكرانيا نظيره المنتخب الإيرلندي، مساء يوم الأربعاء المقبل، في ضمن منافسات الجولة الثانية، من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وانطلقت النسخة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، بعد تتويج البرتغال بالنسخة الأولى وفرنسا بالنسخة الثانية.

ويشرف على البطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات 12 منتخب في المستوى الأول و12 في المستوى الثاني و15 في المستوى الثالث و16 في المستوى الرابع. منتخبات المستوى الأول هي التي ستتنافس على اللقب.

موعد مباراة أوكرانيا ضد إيرلندا في الجولة الثانية بدوري الأمم الأوروبية

وستقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 8 من الشهر الجاري، في تمام الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وخسر منتخب أوكرانيا المباراة الماضية أمام ويلز، ولكن كان ذلك في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم، وانتهت بنتيجة هدف دون رد.

والجدير بالذكر أن أوكرانيا تمر بظروف غير مستقرة في البلاد، نظرًا للحرب التي قامت بينها وبين روسيا.