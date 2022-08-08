موعد مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023 والقناة الناقلة Aston Villa vs Everton

يحتضن ملعب “فيلا بارك”، مباراة قوية ومُثيرة بين أستون فيلا ونظيره إيفرتون ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

– موعد مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون

ويجهز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا لمواجهة نظيره إيفرتون ظهر يوم السبت القادم الموافق 13 أغسطس ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أستون فيلا ونظيره إيفرتون ظهر يوم السبت في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

– القناة الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد إيفرتون

وتُنقل مباراة أستون فيلا ضد نظيره إيفرتون في ثاني جولات البريميرليج، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتُنقل بالتحديد على beIN SPORTS HD 1.

الجدير بالذكر أن كل من أستون فيلا وإيفرتون فشلى في تحقيق الفوز في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.