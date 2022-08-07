موعد مباراة أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا لمواجهة نظيره إيفرتون، في مواجهة نارية، ضمن منافسات الجولة التانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع أستون فيلا في فخ الهزيمة، أمام بورنموث بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيتاليتي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة البريميرليغ.

– موعد مباراة أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المقرر أن تُقام مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون يوم السبت الموافق الثالث عشر من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة التانية من عمر بطولة البريميرليج.

وتنطلق صافرة

بداية المباراة الواحدة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

– القنوات الناقة لمباراة أستون فيلا المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتمتلك شبكة قنوات بي ان سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري ووحيد في مصر والشرق الأوسط.