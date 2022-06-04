موعد انطلاق كأس العالم للأندية 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية المرتقبة، والتي ستجمع بين العديد من الأندية الكبيرة في مختلف الدوريات حول العالم.

حيث أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيعلن إقامة بطولة كأس العالم للأندية، في شهر فبراير المقبل من عام 2023، وتحديدًا في الفترة من 3 إلى 12 فبراير.

ومن المنتظر أن يتم مشاركة العديد من الأندية هذا الموسم في كأس العالم للأندية، ويعد أبرزهم: نادي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، والوداد المغربي بطل دوري إفريقيا.

وكان فريق الأهلي المصري قد فشل في التأهل إلى كأس العالم للأندية هذا الموسم، بعدما خسر من الوداد المغربي المغربي بثنائية نظيفة، في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي جمعت بينهما.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستقوم بإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية هذا الموسم.

