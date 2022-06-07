موضة الأكتاف المحشوة والأكمام المنفوخة تعود بقوة

بيهو موهاباترا Bihu Mohapatra

تشهد موضة صيف 2022 عودة الى حقبة الثمانينات من القرن الماضي مع إطلالات صيفية منعشة تتمثل بالفساتين الميني المصنوعة من الترتر والتي تتسم بأكتاف ذات حشوات دراماتيكية الطابع. وتزدان البلوزات والفساتين بأكمام منفوخة إما من القماش او من الموسلين والأورغنزا الشفاف. مما لا شك فيه أن موضة الصيف ترتكز على قصة الأكمام والأكتاف المبالغة، والدليل على ذلك تلك الأزياء التي اخترناها لك سيدتي من منصات عروض الموضة الجاهزة لصيف 2022.

لقد عكست تصاميم بيبو مهاباترا Bibhu Mohapatra الثقة بالنفس واستعانت الدار بالتصاميم المطبعة والقصات الأميرية المنفذة من الكريب الحريري والمطبعة بالزهور الممقة والملونة. وارتكزت المجموعة على ألوان العاجي والأسود والأخضر وعلى التلوين على القماش مع الإصرار على استعمال الدانتيل وأكمام الشيفون المنفوخة.

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أمندا ليبس Amanda Lippes

وبدورها، استعانت المصممة بصيحة الأكمام القصيرة المنفوخة فنسقت بلوزة قطنية بيضاء مع تنورة سوداء ترفل بالكشاكش عند أطرافها، وانتعلت العارضة الصندل الأحمر العالي. كما تزينت بقرط كبير واحد وتسريحة مشدودة الى الوراء.

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التوزارا Altuzarra

وقد نفذت دار التوزارا Altuzarra الزي الأزرق البحري، على شكل بلوزة تزدان بأكمام قصيرة متعددة الطبقات. ونسّقتها مع تنورة طويلة،وتزينت بطوق رفيع حول العنق وصندل غلادياتور يزدان برباط أسود مع الريش.

الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier

صممت دار الكسندر فوتييه Alexandre Vauthier بدلة بيضاء مونوكروم، مصنوعة من قماش الكريب، وتزدان بأكتاف محشوة بالأسفنج وبحزام مزود بمشبك مجوهر، لتعيدنا الى أجواء الثمانينات.

أندرو جن Andrew Gn

ونفذت دار أندرو جن Andrew Gn الفستان القصير من الحرير المطبّع بألوان الفوشيا والبرتقالي، وهو مزود بأكتاف محشوة بالإسفنج. كما انتعلت العارضة معه الصندل المفتوح المزدان بشراريب ملونة، وتزينت بأقراط ضخمة مع تسريحة شعر مينيمالية لإيفاء قصة الأكتاف حقها، وتسليط الضوء على الزي بكامله.

إردم Erdem

ومن جهتها، صممت دار إردم Erdem الفستان القطني المطبع بزهور منمقة ذات طابع رومنسي> ونفذت الأكمام القصيرة المنفوخة على شكل دائري يتحكم به رباط عند الساعدَين. ويتسم الفستان بتنورة من الكشاكش المتعددة الطبقات، مع ياقة عالية مزررة من الأعلى.