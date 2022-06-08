موسيمانى تلقى عرضا مغريا من نادى خليجى

قال محمد مهدي، الناقد الرياضي، إن ما يحدث بين الأهلي وموسيماني يشبه لعبة القط والفار، حيث لا أحد يعلم حتى الآن موقف موسيماني في الأهلي وهل ينوي الرحيل أم لا؟.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن موسيماني جاءه عرض من نادي خليجي أضعاف ما يأخذه في الأهلي، ولهذا تغريدة موسيماني اليوم تشير إلى أنه ينوي بقوة الرحيل من النادي.

وأضاف في حديثه أن موسيماني متأكد أنه أعطى الكثير والكثير للنادي الأهلي، كما أنه يؤكد أنه يتعرض للنقد من جانب الإعلام وإدارة النادي، مشيرًا إلى أن الأهلي لا يتقبل معنى الهزيمة ويريد الفوز في كل البطولات.

وذكر أن زوجة موسيماني هي وكيلة أعماله وهي من أتت له بالعرض الخليجي كي يترك الأهلي من أجل تحقيق المكاسب المالية في دول الخليج.

وأشار إلى أن موسيماني لديه شركة إفريقية خاصة به تقوم برصد كل ما يكتب عن موسيماني في مصر والعالم العربي، ولهذا موسيماني على دراية وخبرة بكل التعليقات التي تقال عنه من قبل إدارة النادي الأهلي والجمهور، مضيفًا أن الأهلي وضع الكثير من الشروط في عقد موسيماني وفي حال رفض موسيماني العقد سيتم البحث عن مدرب أجنبي بديل.