موسم جدة يطلق مسابقة “مذيع الموسم” للأطفال

أعلن موسم جدة 2022، عن إطلاقة مسابقة تفاعلية فريدة من نوعها مع الجمهور من زوار الموسم؛ تتيح لهم فرصة إبراز مواهبهم في التقديم التلفزيوني وتغطية أحداث الموسم؛ لتوثيق “أيامنا الحلوة”، من خلال تسجيل مقاطع فيديو بأجهزة الهاتف المحمول، والتنافس على فرصة الفوز بجائزة قيّمة قدرها 30 ألف ريال.

شروط المسابقة

وحدد موسم جدة العمر المسموح بالمشاركة في المسابقة بين 8- 14سنة، حيث يتمثّل المحتوى في تغطية فعاليات إحدى مناطق الموسم، ونشر المشاركات على منصة “التيك توك”، من خلال هاشتاق (#مذيع_الموسم)، لإتاحة الفرصة للجمهور لنشر مواهبهم الإعلامية في التغطيات والتوثيق لتجاربهم الجميلة في مناطق فعاليات الموسم.

وتستمر المسابقة حتى يوم 11 يونيو، وسيتم إعلان اسم الفائز بعد إنتهاء فرز المشاركات وتسليم الجائزة.

موسم جدة بنسخته الثانية

وقد نجحت النسخة الثانية لـ “موسم جدة 2022” في إثراء الموسم بتنوع برامجه التي ناسبت فئات المجتمع من خلال عروض فنية ومسرحية وحفلات غنائية عربية وعالمية ومدن ترفيهية ومعارض متخصصة في شتى المجالات الترفيهية التي أسهمت في استقطاب مليوني زائر لموسم جدة.

وقدّم “موسم جدة” نماذج مميزة من صناعة الفعاليات وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من توظيف هوية جدة ومكانتها التاريخية والحضارية في المزج بين المتعة والمرح والترفيه وبين الأصالة والتراث والفنون، والهوية البحرية التي تتميّز بها المدينة لإخراج 2800 يوم فعالية متنوعة تلبي رغبات الجميع.

ويمكن للزوار ترتيب زيارتهم السياحية في فعاليات “موسم جدة 2022” وفق ما يلبي تطلعاتهم، والاختيار بين ما يناسبهم من فعاليات فنية وترفيهية وعالمية مبهرة، من خلال منصة “روح السعودية” (visitsaudi.com)، التي تعرض جميع الأنشطة الممتدة والمتنوعة للموسم.

واستحضر الموسم سبع تجارب عالمية لأول مرة في الموسم الذي قطع شهراً من فعالياته لإيجاد حراك سياحي ترفيهي, على مدى 60 يوماً في 9 مناطق مجهزة بجميع الخدمات لاحتضان الفعاليات والعروض المختلفة, حيث تقدم الفرق الاستعراضية العالمية عروضا يومية حية تجذب زوار الموسم, وتحقق مناطق الفعاليات أرقاماً قياسية في حضور الأسر وعشاق المغامرات من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.

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