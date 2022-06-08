موديلات ساعات ذهب ولؤلؤ لإطلالة فاخرة جداً

اللؤلؤ من الأحجار الكريمة التي تتشكل من إفراز صلب كروي يتشكل داخل صدفة بعض أنواع الرخويات والمحار.

ويتميز اللؤلؤ بألوانه الجذابة، ولكن يشتهر اللؤلؤ الأبيض بشكل خاص نظراً لإبداع الكثير من دور المجوهرات العالمية في استخدامه في رصف المجوهرات والساعات بتصاميمها المختلفة.

في السطور التالية، تقدم لكِ “سيدتي.نت” موديلات ساعات ذهب ولؤلؤ:

ساعة ذهب ولؤلؤ من كارتييه Cartier

ساعة ذهب ولؤلؤ من كارتييه Cartier

ساعة بانثير Panthère السرّية من المجوهرات الرّاقية من كارتييه Cartier fحركة كوارتز، تتميز بسوار من الذهب الوردي عيار 750/1000 مرصع بحجر من العقيق (14.03 قيراطًا)، 571 ماسة قطع بريانت ( 6.74 قيراطًا)، 6 ماسات قطع باغيت يبلغ مجموعها (0.33 قيراطًا) و 704 لؤلؤة من المياه العذبة (104.29) قيراطًا.

مينا الساعة فضي مطلي بطلاء أشعة الشمس sun rays الشفاف التي تأتي على شكل خطوط بنسيج دقيق ويبدو أنها تتغير اعتماداً على الضوء، كما رصعت المينا بماسة عند موضع الساعة 12. أما العقارب فهي من الذهب الأبيض الروديوم 750/1000 على شكل سيف.

ساعة ذهب ولؤلؤ من باتيك فيليب Patek Philippe

ساعة ذهب ولؤلؤ من باتيك فيليب Patek Philippe

بتصميم أنثوي جذاب يناسب سهراتكِ المسائية، قدمت ماركة باتيك فيليب Patek Philippe ساعة Gondolo التي صُممت من علبة مستطيلة الشكل، تتميز بخطوطها القوية وأسلوبها الخالد وبساطتها الهندسية في تفسير معاصر لأسلوب فن الآرت ديكو.

صُممت الساعة من الذهب الأبيض، بمينا مرصوفة بـ 251 ماسة (~ 0.73 قيراط) مرصعة بنمط دائري و 12 علامة ساعات من الماس بقطع شبه منحرف (~ 0.14 قيراط)، مع لوحة قرص من الذهب عيار 18 قيراط، إضافة إلى تاج مرصع بكابوشون لؤلؤ أكويا.

وصُمم ظهر العلبة من كريستال الياقوت. فيما جاءت حافة العلبة والعروات مرصعة بـ 78 ماسة باغيت (~ 2.33 قيراط)، مع إطار المينا الذي جاء مُرصعًا بـ 108 ماسة (~ 0.33 قيراط).

وجاء سوار الساعة مرصعًا بـ 78 لؤلؤة أكويا (48.85 قيراطًا)، مع وصلات زخرفية من الذهب الأبيض مرصعة بـ 48 ماسة (~ 2.28 قيراطًا)، إضافة إلى مشبك قابل للطي مرصع بـ 55 ماسة (0.23 قيراطًا تقريبًا)، ليصل إجمالى عدد الماسات في الساعة إلى 552 ماسة بوزن قرابة 6.04 قيراطًا.

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ساعة ذهب ولؤلؤ من شانيل Chanel

ساعة ذهب ولؤلؤ من شانيل Chanel

إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر أنثوية وجاذبية بين تصاميم ساعات ذهب ولؤلؤ، نرشح لكِ ساعة Camélia من ماركة شانيل Chanel ومجموعة مجوهراتها الفاخرة، التي صُممت من علبة دائرية من الذهب الأبيض بتصميم مستوحى من الزهور، جاءت مرصوفة بالألماس، وتزينها زهرة كبيرة من الذهب الأبيض والألماس، مع وصلات ماسية جذابة، إضافة إلى سوارعريض من اللؤلؤ الأبيض، بتصميم راقٍ وجذاب يخطف الأنظار إليكِ.

ساعة ذهب ولؤلؤ من بريغيه Breguet

ساعة ذهب ولؤلؤ من بريغيه Breguet

قدمت ماركة بريغيه Breguet تصاميم فخمة لساعات ذهب ولؤلؤ تناسب إطلالاتكِ الراقية، أعجبنا منها هذا التصميم لساعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، بعلبة بيضاوية الشكل، ذات إطار مرصع بـ 24 ماسة قطع بريانت (قرابة 0.24 قيراط)، مع محيط مرصّع بـ 23 ماسة قطع بريانت (قرابة 4.12 قيراط) ولؤلؤة أكويا كبيرة الحجم، إضافة إلى تاج مرصع بماسة بوزن (حوالي 0.28 قيراط).

وصُمم ظهر العلبة من كريستال الياقوت، أما المينا فُصممت من عرق اللؤلؤ الطبيعي، مع شعار بريجيه عند موضع الساعة 12، إضافة إلى قطع صغيرة من الألماس عند الساعة 3 و 6 و 9 و 12.

وجاء حزام الساعة بتصميم أنيق، حيث صُمم من الساتان بمشبك قابل للطي مرصع بـ 26 ماسة قطع بريانت بوزن 0.14 قيراط تقريبًا.

ساعة Summer in Provence Emerald من Fabergé

ساعة Summer in Provence Emerald من Fabergé

وأخيراً، اخترنا لك ساعة Summer in Provence Emerald من Fabergé التي لا تحتوي على اللؤلؤ الفعلي، بل على عرق اللؤلؤ الذي تم تشكيله بتصميم ورود ثلاثية الأبعاد مع جعلها أقرب إلى شكل اللؤلؤ المنحوت، تتميز ساعة Summer in Provence Diamond بمينا من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، ومرصعة بالألماس الأبيض والأزرق الرمادي، أزهار من عرق اللؤلؤ في المياه العذبة، أوراق الألماس وخطوط المينا البيضاء.

إن آلية حركة Vaucher Manufacture الأوتوماتيكية مغلفة بعلبة 38 مم من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مرصعة بماسات بيضاء وزرقاء رمادية، وسوار من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً مرصع بالألماس.

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