موديلات بدل صيفية للرجل | مجلة سيدتي

موديلات بدل رجالي صيفي من جيورجيو أرماني Giorgio Armani

قصّات جميلة

بدلة رجالية صيفية من ديور Dior

إبتكرت دور الأزياء العالمية بدلات صيفية للرجل بقصّات وأقمشة تناسب درجات الحرارة المرتفعة، وتحافظ على أناقة البدلة، بالإضافة الى ألوان مختلفة تنسجم مع نوع المناسبة.

يعتمد معظم الرجال البدلة الصيفية الكلاسيكة مع السروال، فجاءت لهذا الصيف بقصّات جميلة مع قميص أبيض تحتها، مثل البدلة باللّون الأبيض والأزرق، والبدلة الزهريّة الأنيقة بالزر الواحد من ديور Dior. ولا شكّ أن البدلات الصيفية برزت أيضاً بقصّاتها اللا إعتياديّة والتي تشكّل فرقاً كبيراً في تصاميم البدل الإعتيادية، ومن دون الحاجة الى قميص. أما للمناسبات الرسمية الصيفية فلها أيضاً حصّتها في عالم الأزياء، مثل البدلة البيضاء الأنيقة التي تليق بالمناسبات الرسمية والأعراس. هذه البدلات الغير إعتيادية أصبحت ضرورية في موسم الصيف لشدّة أناقتها ومراعاتها للطقس الحار.

لا شكّ أن ثقافة الصيف 2022 للبدلات الرجالية تعني الألوان الدافئة والخامات المنعشة التي تدعو لمعانقة الطبيعة والأماكن المفتوحة، وقد برزت التصاميم الأكثر جرأة المكوّنة من سترة بأكمام مثنية إلى الكوع، وهو مظهر يخاطب الشباب أكثر. وفي المقابل كانت هناك تصاميم أخرى تشمل سترات مزدوجة أو بصف أزرار، بعضها ببنطلونات ضيّقة وقصيرة نوعاً ما تعلو عن الكاحل بسنتيمترات معدودة، وبعضها ببنطلونات واسعة مستوحاة من السراويل العربية القديمة.

بدلة رجالية صيفية من بريوني Brioni

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إطلالة عملية

بدلة رجالية صيفية من كانالي Canali

تعتبر سترة بدلات الصيف طبقة إضافية يمكن للرجل أن يشعر بأنه أفضل معها، ولهذا السبب تحديداً قد يختار ارتداء بدلة؛ لأنها فرصة حقيقية للتميّز، خاصة إذا كانت غير مبطّنة أو مصنوعة من القطن؛ لإضافة المزيد من الأناقة إلى طلّته.

يتجه معظم الرجال نحو البدلات الصيفية في جميع المناسبات المحتملة، التي قد تنشأ خلال الأسابيع القليلة عندما يكون الجو حاراً بدرجة كافية تضمن مثل هذه الملابس، لذلك إذا استقرّ على واحدة منها، لا بدّ من ارتداء بدلة من القطن الخفيف نصف مبطّنة ومفتوحة قليلاً؛ لتحقيق إطلالة عملية أكثر روعة.

من السهل ارتداء البدلة الصيفية في مكان العمل، خاصة إذا كانت من قطعتين، غير مبطّنة من مزيج من الكتان الأزرق الداكن العادي، والبنطلون ذات الثنيات، أو حتى القيام بتجميع البدلة مع قميص بأكمام طويلة في شريط ذاتي بسيط مع أساور وأزرار أكمام أو عقدة فرنسية؛ للحفاظ على لمسة رسمية وربطة عنق منسوجة بسيطة.

أما للمناسبات الخاصة، فلا بدّ من تخصيص بعض الفخامة والأناقة إلى البدلة الصيفية؛ حتى تبرز بشكل يتناسب مع نوع المناسبة، لذلك لا بدّ من اختيار سترة من مزيج قطني بزريّن مع بنطلون مطابق بالطبع باللون البنّي الفاتح أو البيج الغامق أو الأزرق المتوسط؛ لأن البدلات ذات الألوان الفاتحة أفضل في موسم الصيف، وتتلاءم مع درجات حرارته.

ليس من السهل خلع البدلة، ولكن البدلة البيضاء هي الأكثر رقياً بين خيارات البدلات الصيفية، خاصة إذا كانت من الكتّان مع قميص أبيض وربطة عنق، حسب الرغبة والذوق، حتى تليق بالمناسبات الرسمية والأعراس.

وأخيراً برزت البدلات الصيفية الكلاسيكية مع السروال، فجاءت بقصّات جميلة لا تستلزم ارتداء قميص تحتها، فالجاكيت أو السترة كفيلة بالباقي، خاصة إذا كانت بزرّ واحد.

بدلة رجالية صيفية من إليفنتي Eleventy

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