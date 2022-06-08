“موديز”: تصنيف المملكة الائتماني عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة

أصدرت وكالةُ التصنيف الائتماني “موديز” تقريرها الائتماني الدوري، مؤكدة تصنيفها للمملكة عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ وذلك نتيجة لاستمرار الحكومة في تطوير السياسة المالية والقدرة على الاستجابة والتأقلم مع تذبذب أسعار النفط.

وأشارت الوكالةُ إلى التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستدامة المالية على المدى الطويل، مرجحة استمرارَ النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 5.0 في الفترة من 2021 إلى 2023 في المتوسط، مدعومًا بمزيد من التعافي من جائحة كورونا.

ولفتت إلى التقدم الملحوظ في التنويع الاقتصادي والمشاريع التنموية والرأسمالية، والحد من التراجع في الإنتاج النفطي، متوقعة استمرار التزام المملكة بمزيد من الضبط المالي على المدى المتوسط والاستمرار في تحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته. وفق “أخبار 24”.