مواعيد مباريات اليوم السبت 4 يونيو 2022 والقنوات الناقلة



مواعيد مباريات اليوم السبت 4 يونيو/ حزيران 2022 وجدول أهم المباريات التي تقام في كافة البطولات والمنافسات على مستوى العالم.



في دوري الأمم الأوروبية تختتم اليوم مواجهات الجولة الأولى بالمستوى “أ”، إذ يحل منتخب ألمانيا ضيفًا على إيطاليا، الذي يحاول أن يكتسب الثقة مرة أخرى بعد الهزيمة من الأرجنتين 0-3 في نهائي كأس “فيناليسيما”.

كما يستضيف منتخب المجر نظيره إنجلترا مساء اليوم أيضا.

وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا، يبدأ حامل اللقب منتخب السنغال، أولى مبارياته ضد بنين، كما يلتقي منتخب الجزائر بأوغندا، وأيضًا يلعب منتخب السودان ضد موريتانيا.

وفي هذا التقرير تستعرض “العين الرياضية” مواعيد مبارياة اليوم السبت 4 يونيو/ حزيران 2022 والقنوات الناقلة..

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة



مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية تبدأ بلقاء منتخب أرمينيا ضد إيرلندا، ثم مباراة منتخب إنجلترا والمجر، ويليهم مباراة قوية تجمع بين إيطاليا وألمانيا.

المباراة الموعد القناة أرمينيا – إيرلندا 15:00 مصر، 16:00 السعودية – المجر – إنجلترا 18:00 مصر، 19:00 السعودية فنلندا – البوسنة والهرسك 18:00 مصر، 19:00 السعودية – ليتوانيا – لوكسمبرج 18:00 مصر، 19:00 السعودية – إيطاليا – ألمانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية – الجبل الأسود – رومانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية – تركيا – جزر فاروه 20:45 مصر، 21:45 السعودية –

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة



مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 تبدأ بمواجهة منتخب ناميبيا ضد بوروندي، ثم لقاء غامبيا وجنوب السودان.

وبعد ذلك، تنطلق مباراة منتخب السنغال وبنين، وفي نفس الموعد يلعب منتخب الجزائر ضد أوغندا.