مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كأس آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة



تقام اليوم الثلاثاء 7 يونيو/حزيران 2022 عدة مباريات مهمة على صعيد كأس آسيا تحت 23 سنة 2022.

بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة هذا العام لاقت الكثير من الاهتمام لما تقدمه المنتخبات المشاركة من مستويات جيدة ومباريات ممتعة.

وتجدر الإشارة إلى أن كأس آسيا تحت 23 عاما، تقام هذا العام على أراضي دولة أوزبكستان.

ما هو نظام كأس آسيا تحت 23 سنة؟

يشارك في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، 16 منتخبا، ويتم تقسيمهم على 4 مجموعات، ليصبح في كل مجموعة 4 فرق، ويلعب كل منتخب 3 مباريات حيث إن البطولة ليست بنظام الذهاب والعودة.

ويصعد إلى ربع النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، حيث يلعب المتصدر مع الوصيف من مجموعة أُخرى حسب القرعة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 في كأس آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

وتستكمل منافسات كأس اسيا تحت 23 سنة، مساء يوم الثلاثاء 7 يونيو/حزيران، بالقمة العربية المرتقبة بين الكويت والعراق في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.

وفي نفس التوقيت تنطلق مواجهة منتخب الأردن ونظيره أستراليا على صدارة المجموعة الثانية، حيث يتساوى المنتخبان برصيد 4 نقاط.