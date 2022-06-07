مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

اسماعيل غانميونيو 7, 2022



تشهد مباريات اليوم الأربعاء 8 يونيو/ حزيران 2022 عدة صدامات ساخنة في العديد من البطولات والمنافسات على مستوى العالم.

في دوري الأمم الأوروبية يحل منتخب هولندا ضيفًا على نظيره الويلزي الذي تمكن مؤخرا من الوصول إلى كأس العالم 2022، كما يستضيف منتخب بلجيكا نظيره البولندي.

وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 يواجه منتخب الجزائر تنزانيا، كما يلتقي منتخب موريتانيا مع الجابون، فيما يعود منتخب السسودان بعد هزيمة في الجولة الأولى ليواجه جمهورية الكونغو في الجولة الثانية.

أما في تصفيات كأس آسيا 2023 فتبدأ اليوم الأربعاء الجولة الأولى، حيث يلعب منتخب اليمن مع الفلبين، فيما يلتقي منتخب فلسطين مع منغوليا.

كما يلعب منتخب البحرين ضد بنجلاديش، فيما يخوض منتخب الكويت لقاء ضد إندونسيا، ويلعب الأردن مع نيبال.

أما مباريات اليوم في كأس تونس (كأس فرحات حشاد) فتشهد مواجهات في دور الـ16 لقاء تجمع اتحاد تطاوين مع الصفاقسي، بينما يلتقي الترجي الرياضي مع هلال مساكن، ويلعب الإفريقي ضد تاكلسة.

وفي تلك السطور تستعرض “العين الرياضية” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

الموعد

القناة الناقلة

أيرلندا – أوكرانيا

20:45 مصر، 21:45 السعودية

بلجيكا – بولندا

20:45 مصر، 21:45 السعودية

ويلز – هولندا

20:45 مصر، 21:45 السعودية

جزر فاروه – لوكسمبورج

20:45 مصر، 21:45 السعودية

اسكتلندا – أرمينيا

20:45 مصر، 21:45 السعودية

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

أوغندا – النيجر

15:00 مصر، 16:00 السعودية

beIN CONNECT

الجابون – موريتانيا

18:00 مصر، 19:00 السعودية

beIN Sports 4 HD

الكونغو – جامبيا

18:00 مصر، 19:00 السعودية

beIN CONNECT

تنزانيا – الجزائر

18:00 مصر، 19:00 السعودية

beIN Sports 3 HD

بنين  موزمبيق

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN CONNECT

السودان – جمهورية الكونغو

21:00 مصر، 22:00 السعودية

beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

ماليزيا – فيتنام

15:00 مصر، 16:00 السعودية

SSC Sports

تايلاند – كوريا الجنوبية

15:00 مصر، 16:00 السعودية

SSC Sports

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة

المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الفلبين – اليمن

06:30 مصر، 07:30 السعودية

SSC HD

فلسطين – مونغوليا

11:00 مصر، 12:00 السعودية

Alkass Six HD

البحرين – بنغلادش

11:15 مصر، 12:15 السعودية

Bahrain Sport 1

طاجيكستان – ميانمار

12:30 مصر، 13:30 السعودية

SSC HD

هونغ كونغ – أفغانستان

13:30 مصر، 14:30 السعودية

SSC HD

تايلاند – جزر المالديف

14:00 مصر، 15:00 السعودية

SSC HD 

تركمنستان – ماليزيا

15:00 مصر، 16:00 السعودية

SSC HD 

الهند – كمبوديا

17:00 مصر، 18:00 السعودية

SSC HD

قيرغيزستان – سنغافورة

17:00 مصر، 18:00 السعودية

SSC HD

أوزبكستان – سري لانكا

17:30 مصر، 18:30 السعودية

SSC HD

الكويت – إندونيسيا

18:15 مصر، 19:15 السعودية

Kuwait Sports HD

الأردن – النيبال

21:15 مصر، 22:15 السعودية

Jordan Sport HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس تونس والقنوات الناقلة

المباراة

الموعد 

القناة الناقلة

مستقبل الرجيش – الاتحاد المنستيري

16:00 تونس، 17:00 السعودية

الصفاقسي – اتحاد تطاوين

16:00 تونس، 17:00 السعودية

الترجي – هلال مساكن

16:00 تونس، 17:00 السعودية

Espérance Sportive de Tunis 
YOUTUBE

الإفريقي – نادي تاكلسة

16:00 تونس، 17:00 السعودية


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اسماعيل غانميونيو 7, 2022