مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 8 يونيو 2022 والقنوات الناقلة



تشهد مباريات اليوم الأربعاء 8 يونيو/ حزيران 2022 عدة صدامات ساخنة في العديد من البطولات والمنافسات على مستوى العالم.

في دوري الأمم الأوروبية يحل منتخب هولندا ضيفًا على نظيره الويلزي الذي تمكن مؤخرا من الوصول إلى كأس العالم 2022، كما يستضيف منتخب بلجيكا نظيره البولندي.

وفي تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 يواجه منتخب الجزائر تنزانيا، كما يلتقي منتخب موريتانيا مع الجابون، فيما يعود منتخب السسودان بعد هزيمة في الجولة الأولى ليواجه جمهورية الكونغو في الجولة الثانية.

أما في تصفيات كأس آسيا 2023 فتبدأ اليوم الأربعاء الجولة الأولى، حيث يلعب منتخب اليمن مع الفلبين، فيما يلتقي منتخب فلسطين مع منغوليا.

كما يلعب منتخب البحرين ضد بنجلاديش، فيما يخوض منتخب الكويت لقاء ضد إندونسيا، ويلعب الأردن مع نيبال.

أما مباريات اليوم في كأس تونس (كأس فرحات حشاد) فتشهد مواجهات في دور الـ16 لقاء تجمع اتحاد تطاوين مع الصفاقسي، بينما يلتقي الترجي الرياضي مع هلال مساكن، ويلعب الإفريقي ضد تاكلسة.

وفي تلك السطور تستعرض “العين الرياضية” مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

الموعد القناة الناقلة أيرلندا – أوكرانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية بلجيكا – بولندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية – ويلز – هولندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية – جزر فاروه – لوكسمبورج 20:45 مصر، 21:45 السعودية – اسكتلندا – أرمينيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية –

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة



المباراة الموعد القناة الناقلة أوغندا – النيجر 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN CONNECT الجابون – موريتانيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 4 HD الكونغو – جامبيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN CONNECT تنزانيا – الجزائر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 3 HD بنين موزمبيق 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN CONNECT السودان – جمهورية الكونغو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 3 HD

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة



المباراة الموعد القناة الناقلة ماليزيا – فيتنام 15:00 مصر، 16:00 السعودية SSC Sports تايلاند – كوريا الجنوبية 15:00 مصر، 16:00 السعودية SSC Sports

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة



المباراة الموعد القناة الناقلة الفلبين – اليمن 06:30 مصر، 07:30 السعودية SSC HD فلسطين – مونغوليا 11:00 مصر، 12:00 السعودية Alkass Six HD البحرين – بنغلادش 11:15 مصر، 12:15 السعودية Bahrain Sport 1 طاجيكستان – ميانمار 12:30 مصر، 13:30 السعودية SSC HD هونغ كونغ – أفغانستان 13:30 مصر، 14:30 السعودية SSC HD تايلاند – جزر المالديف 14:00 مصر، 15:00 السعودية SSC HD تركمنستان – ماليزيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية SSC HD الهند – كمبوديا 17:00 مصر، 18:00 السعودية SSC HD قيرغيزستان – سنغافورة 17:00 مصر، 18:00 السعودية SSC HD أوزبكستان – سري لانكا 17:30 مصر، 18:30 السعودية SSC HD الكويت – إندونيسيا 18:15 مصر، 19:15 السعودية Kuwait Sports HD الأردن – النيبال 21:15 مصر، 22:15 السعودية Jordan Sport HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس تونس والقنوات الناقلة

