

بدأت مؤخرا تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 البطولة الأهم للمنتخبات داخل القارة السمراء.

يتربع على صدارة أبطال كأس أمم أفريقيا على مر تاريخها المنتخب المصري برصيد 7 ألقاب، رغم غيابه عن التتويج منذ عام 2010.

وكان منتخب مصر قريبا جدًا من إضافة اللقب الـ8 مرتين في آخر 3 نسخ، عامي 2017 و2022، لكن لم يحالفه الحظ حيث خسر النهائي الأول أمام الكاميرون 1-2 في الجابون، بينما خسر النهائي الثاني أمام السنغال بركلات الترجيح في الأراضي الكاميرونية.

ويحل منتخب الجزائر متصدر مجموعته اليوم الأربعاء ضيفًا على منتخب تنزانيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، وفي نفس المجموعة يواجه منتخب أوغندا نظيره النيجري.

كما يستضيف منتخب السودان منتخب جمهورية الكونغو، وفي نفس المجموعة يلتقي منتخب الجابون مع موريتانيا.

وفي هذا التقرير نستعرض مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم الأربعاء في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 تبدأ بلقاء أوغندا والنيجر، ثم يلتقي منتخب الجزائر مع تنزانيا، وفي نفس الموعد يواجه منتخب الجابون نظيره الموريتاني، وفي الأخير يلعب منتخب السودان ضد جمهورية الكونغو.