مواطن يروي قصة معاناته مع مرض نادر: كنت أنام وزني 80 كيلو أستيقظ 70

كشف المواطن صادق المروحن، تفاصيل معاناته من مرض النوم القهري، منذ عام 2005م.

وقال المروحن خلال حواره إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: منذ صغري وحتى فترة قريبة لم أكن أعرف ما هي طبيعة مرضي بالضبط، وكنت أرى نفسي مختلفًا عن الآخرين في الطفولة والمراهقة، وأشوف نفسي غير طبيعي وكان ينظر إليّ على أني شخص يحب النوم باليومين والثلاثة”.

استحكام المرض:

وتابع: “عملت في العديد من الأماكن، منها 5 بنوك و5 شركات تأمين وفي القطاع الحكومي عملت في مجالين، وتم الاستغناء عن خدماتي لهذا السبب، وفي عام 2005 استحكم فيّ المرض، وذهبت إلى كل التخصصات وأجريت كل الفحوصات وما عندي أمراض وراثية أو مشاكل”.

ولفت إلى أن: “في 2004 طبيب شك أني عندي مشكلة في الساعة البيولوجية ومن هنا بدأت الانتباه إلى مشكلة النوم القهري، وفي 2006 انهرت تمامًا انفصلت من العمل ويئست، وأنام لمدة 5 أيام و6 أيام وأسبوع متواصل بلا انقطاع، وكنت أنام وزني 80 كيلو أستيقظ وزني 70 كيلو، وكنت أنام أثناء القيادة وتعرضت لحادثين”.