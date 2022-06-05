مهرجان المانجو بمحافظة صبيا يُكرم الفيفي » صحيفة الرأي الإلكترونية

– صبيا

كرمت إدارة مهرجان المانجو في محافظة صبيا بمنطقة جازان الإعلامي يحيى فرحان الفيفي، وذلك نظراً هذا التكريم لحضوره ومشاركته وتغطياته الإعلامية في مهرجان المانجو والفواكه الإستوائية بمحافظة صبيا لعام 2022 م، وجاء التكريم خلال الحفل الختامي للمهرجان الذي أقيم في حديقة الملك فهد بجادة صبيا.

وبدوره عَبّر “الفيفي”، عن خالص شكره وتقديره لمدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان ولكل القائمين بالفرع، وقال بأن هذا التكريم يعتبر دافعاً حقيقياً لمضاعفة الجهود الإعلامية لظهور كافة الإنشطة والفعاليات والجهود بالمحافظات في المنطقة.

صحيفة “الرأي” تُبارك له بهذه المناسبة وتتمنى له مزيداً من التقدم والنجاح.