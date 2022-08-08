مها المصري تهدد باللجوء إلى القضاء: “فعلا بيكفي”

هددت الفنانة السورية القديرة مها المصري باللجوء إلى القضاء في حال تناول اخبارها دون الرجوع لها بعد الأخبار التي انتشرت حول حالتها الصحية.

وأكدت مها المصري أنها بخير وصحة جيدة وأنها تتابع تصوير مشاهدها بأحد أدوار البطولة بمسلسل ” الكرزون” الذي يجري تصويره حالياً.

ونشرت مها المصري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “من بعد غياب عن بلدي الحبيبة سوريا رجعت لشارك بعمل جديد بعنوان (الكرزون) وبلشنا بالعمل بس الي صار انو تعبت شوي والحمد الله مضت بسلامة وانا بخير.. بس في ناس بتحب تضخم الامور كرمال يجمعو لايكات ومشاهدات على حساب الناس وهاد الشي برجع لخصوصية الشخص نفسو وعيب التشهير.. بالنهاية مها المصري بخير ورح نطل بعمل رائع وبعض العقول هي المريضة “.

وختمت مها تعليقها: “ملاحظة صغيرة من اليوم أي موقع رح يتناول بأي شي بخصني من دون مايرجعلي رح ألجأ للقضاء لأنو فعلاً بكفي”.

وكانت العديد من الأخبار قد انتشرت حول حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة بسيطة.

وتسجل مها عودتها للدراما السورية من خلال مسلسل الكرزون بعد غياب عدة أعوام عن الدراما حيث تتشارك بطولة العمل مع كل من فراس إبراهيم وأسامة الروماني وليليا الأطرش وآخرين.

من بعد غياب عن بلدي الحبيبة سوريا رجعت لشارك بعمل جديد بعنوان (الكرزون) وبلشنا بالعمل بس الي صار انو تعبت شوي والحمد… Posted by Maha Al Masri مها المصري on Sunday, August 7, 2022

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