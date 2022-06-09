من المستقبل.. كيف يؤثر محمد صلاح على الدوري السعودي؟



يبقى مستقبل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، محل اهتمام جميع عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفان لتمديد التعاقد بسبب خلاف حول بند الراتب السنوي.

يتزامن مع الضجة المثارة حول هذه المفاوضات، تقارير صحفية ترشح نجم منتخب مصر للانتقال إلى أحد عملاقي الدوري الإسباني؛ ريال مدريد أو برشلونة.

في سياق بعيد عن الملاعب الأوروبية، سئل حمد المنتشري نجم المنتخب السعودي سابقا وأسطورة اتحاد جدة، بشأن إمكانية انتقال صلاح للدوري السعودي في المستقبل.

رد المنتشري خلال استضافته في برنامج “أكشن يا دوري” السعودي بقوله: “صلاح بإمكانه الاستمرار في الملاعب الأوروبية 3 أو 4 سنوات أخرى”.

وأضاف أفضل لاعب في آسيا عام 2005: “ببلوغه 34 عاما، أعتقد أن صلاح بإمكانه أن يلعب في الدوري السعودي، وسيكون إضافة كبيرة وقوية على المستويين الفني والجماهيري”.

وأتم مشددا “أتمنى بالطبع أن ينتقل محمد صلاح إلى اتحاد جدة، سيجلب معه وقتها من 20 إلى 30 مليون مشجع للفريق. هو يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب، وشخصيته القوية ساعدته أن يتجاوز محطات صعبة في مشواره الاحترافي”.

بدأ صلاح مسيرته الاحترافية بالانتقال من المقاولون العرب إلى بازل السويسري في 2012 ثم تنقل بين أندية تشيلسي الإنجليزي وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وأخيرا ليفربول منذ صيف 2017.