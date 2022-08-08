من أنشيلوتي إلى زيدان.. إنجاز خماسي نادر في السوبر الأوروبي



يتطلع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني لتعزيز تاريخه المثالي مع كأس السوبر الأوروبي عبر التتويج بلقب جديد في مسيرته بالبطولة.

ويتصدر أنشيلوتي قائمة تضم 5 مدربين نجحوا في التتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي كلاعبين ومدربين على مدار مشوارهم، حيث توج باللقب مرة كلاعب بجانب 3 مرات أخرى كمدرب.

ونجح أنشيلوتي في التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي لاعباً عام 1990 بالفوز 3-1 مع فريقه ميلان الإيطالي على مواطنه سامبدوريا.

بعدها حقق كارليتو اللقب 3 مرات كمدرب أولاها عام 2003 مع ميلان على حساب بورتو البرتغالي بهدف نظيف، ثم 2007 مع الفريق الإيطالي ذاته بالفوز 3-1 على إشبيلية الإسباني، بينما كانت المرة الثالثة عام 2014 مع ريال مدريد بالفوز 2-0 على الفريق الأندلسي ذاته أيضاً.

من جانبه، فاز الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي باللقب لاعباً مع برشلونة الإسباني عام 1992 على حساب فيردر بريمن الألماني بالفوز بنتيجة 3-2.

أما كمدرب، فقد حقق جوارديولا كأس السوبر الأوروبي مرتين مع برشلونة في 2009 و2011 بالفوز 1-0 على شاختار دونستيك الأوكراني و2-0 على بورتو، بينما حقق نسخة 2013 مع بايرن ميونخ الألماني بالفوز بركلات الترجيح على تشيلسي الإنجليزي بعد التعادل الإيجابي 2-2.

الأرجنتيني دييجو سيميوني حقق اللقب 3 مرات بواقع مرة كلاعب مع لاتسيو الإيطالي بالفوز 1-0 على مانشستر يونايتد الإنجليزي عام 1999، ثم مرتين كمدرب لأتلتيكو مدريد الإسباني أولاهما في 2012 بالفوز 4-1 على تشيلسي، ثم الثانية 2018 بالفوز 4-2 على ريال مدريد.

الإسباني لويس إنريكي حقق لقب كأس السوبر الأوروبي مرتين مع برشلونة، الأولى كلاعب في عام 1997 بالفوز على بروسيا دورتموند الألماني 3-1، والثانية كمدرب في 2015 بالفوز 5-4 على إشبيلية.

الفرنسي زين الدين زيدان حقق لقب السوبر الأوروبي 4 مرات، منها مرتان كلاعب مع يوفنتوس الإيطالي في 1996 بالفوز 9-1 على باريس سان جيرمان في مجموع المباراتين، ثم في 2002 مع ريال مدريد بالفوز 3-1 على فينورد الهولندي.

وكمدرب، حقق زيزو اللقب مع ريال مدريد في 2016 بالفوز 3-2 على إشبيلية، ثم في العام التالي توج به عبر تجاوز مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.