منظمة الغذاء العالمية حذرت من أزمة غذاء في العالم خلال الأسابيع المقبلة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، في تعليقها على مرور 100 يوم على الحرب الروسية الأوكرانية، إن الأزمة وتداعياتها مستمرة مع تصاعد العقوبات الأوروبية وحظر تصدير النفط.

وأضافت “الحديدي” خلال تقديم برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “أون”: “الأزمة أيضًا طالت تصدير الأسمدة مما يعني تأثيره على موسم المحاصيل القادم”.

وتابعت “منظمة الغذاء العالمية الفاو حذرت من أزمة غذاء في العالم خلال الأسابيع القادمة بسبب تداعيات الأزمة وقد نشهد قرار حظر الأسمدة حول العالم”.