منصة “ديزني +” تدبلج بعض أعمالها باللهجة المصرية وتتيح آليات للرقابة “الأبوية” على المحتوى | خبر



أعلنت منصة “ديزني+” اليوم عن تفاصيل بدء إطلاقها بالشرق الأوسط وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم ظهر اليوم في أوبرا دبي.

وكشف تميم فارس الرئيس التنفيذي لمنصة ديزني + بالشرق الأوسط عن تفاصيل إنطلاق المنصة بالشرق الأوسط غدا .

وقال الرئيس التنفيذي للمنصة بالشرق الأوسط أن ديزني ستتيح ترجمة جميع أعمالها للغة العربية بالإضافة لدبلجة الأعمال الشهيرة للغة العربية الفصحى واللهجة المصرية أيضا.

وأشار تميم فارس إلى حرص المنصة على أن يناسب محتواها جميع افراد الأسرة ولهذا أتاحت آليات لفرض رقابة أبوية على الأطفال منذ اللحظة الأولى لتشغيل المنصة وذلك من خلال أيقونات ستتيح للأبوين انشاء ملفات خاصة بالأطفال بمجرد تحديد المحتوى لكل ملف مخصص لأحد افراد الأسرة ، بالاضافة الى وضع كلمة مرور سوية للملفات التي تعرض محتوى لمن هم فوق ال 18 عاما.

يذكر ان منصة ديزني بلس ستقيم حقل اطلاقها مساء غد بدبي ، حيث ستتيح لمستخدميها بالشرق الأوسط أكثر من 2300 عمل فني بمكتبتها التي تضم انتاجات مختلف ومتنوعة من كبرى شركات الانتاج في العالم .

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