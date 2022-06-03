منتخب الصالات يصل الكويت ويدشن “غرب آسيا” أمام عمان

وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم للصالات صباح اليوم إلى الكويت، استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا الرابعة لكرة الصالات، المقرر إقامتها من 4 إلى 13 الجاري، بمشاركة 8 منتخبات. وضمت بعثة المنتخب التي يرأسها عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات 14 لاعباً، وهم : راشد محمد، عبدالله الفلاسي، عبدالله المهيري، خالد المهيري، حسن الحنطوبي، عبدالله الحوسني، عمر النقبي، خالد الحمادي، حمد البلوشي، عبدالله البلوشي، طاهر طارش، أحمد بن حماد، محمد محمد، عمر الفهيم.

ويفتتح منتخبنا مشواره بعد غد “الأحد” بمواجهة عُمان، ويلتقي لبنان يوم 7 يونيو، فيما تجمعه المباراة الثالثة مع منتخب البحرين يوم 9 يونيو، وتُقام مباريات البطولة على ملعب صالة نادي النصر الكويتي.

ويُشارك في البطولة 8 منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى الكويت (المستضيف) وفلسطين والسعودية والعراق، فيما جاء بالثانية منتخبات الإمارات وعمان ولبنان والبحرين.

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