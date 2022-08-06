منتخبا السعودية ومصر يلتقيان في نهائي بطولة كأس العرب للشباب » صحيفة الرأي الإلكترونية

– متابعة – فريق العمل – أبها

تختتم غداً الأحد، منافسات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً لكرة القدم التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم ويستضيفها الاتحاد السعودي في مدينة أبها، وذلك بالمباراة النهائية التي تجمع بين منتخبي السعودية ومصر، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وشهدت المباريات الماضية حضوراً جماهيرياً مميزاً، خاصةً من أنصار منتخبات اليمن والسودان ومصر والسعودية والمغرب وفلسطين لدعم ومؤازرة اللاعبين الذين قدموا بدورهم مستويات قوية.

وتنطلق المباراة النهائية للبطولة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

المنتخب السعودي كان قد تأهل متصدراً لجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، حيث فاز على منتخب موريتانيا 2-0 ثم حقق فوزاً أمام منتخب العراق بنتيجة 4-1.

وفي الدور ربع النهائي، تعادل منتخب السعودية مع نظيره المنتخب اليمني بدون أهداف، قبل أن يحسم بطاقة التأهل بالفوز 3-1 بركلات الترجيح، ثم فاز على منتخب فلسطين بنتيجة 5-0 في الدور نصف النهائي.

في المقابل، كان المنتخب المصري قد حسم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالفوز 1-0 أمام منتخب عمان ثم بهدفين دون رد أمام منتخب الصومال، وفي دور الثمانية فاز على منتخب المغرب بنتيجة 2-1، قبل الفوز على منتخب الجزائر 3-1 في المربع الذهبي.

كانت النسخة الأولى أقيمت في المغرب عام 1983 وتوج بلقبها منتخب العراق بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب السعودية، الذي فاز بالنسخة التالية (الثانية) مباشرة بعد عامين على حساب منتخب الجزائر في العاصمة الجزائر عام 1985، بينما أقيمت النسخة الثالثة في العراق وتوج بها منتخب المغرب عام 1989 على حساب منتخب العراق.

وحافظ المنتخب المغربي على اللقب في 2011 عندما فاز على المنتخب السعودي في نهائي النسخة الرابعة، فيما أقيمت النسخة الخامسة في الأردن عام 2012، وفاز بها منتخب تونس بعد أن كسب المنتخب السعودي، بينما توج منتخب السنغال بطلاً للنسخة السادسة التي أقيمت في السعودية عام 2020 بعد فوزه على منتخب تونس في النهائي، في حين ظفر بلقب النسخة السابعة التي أقيمت في مصر العام الماضي 2021، المنتخب السعودي بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الجزائر.

وتحظى البطولة باهتمام كبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث تشهد المباريات حضور كل من أندري فاشكيفيتش وبلحسن ملوش كممثلين عن الفيفا، وأشادا باهتمام الاتحاد العربي بالفئات السنية المختلفة للاعبي كرة القدم.

بدوره قدم بلحسن ملوش الشكر والتقدير للاتحاد العربي لكرة القدم على حُسن التنظيم وكرم الاستضافة في تلك البطولة.

وقال: “الاتحاد العربي منح الفرصة لجميع المنتخبات العربية في مختلف الفئات السنية لخوض مباريات وبطولات قوية، وهي ضرورية للغاية لصقل المواهب، وتمثل فرصة أيضاً للحكام لإدارة مثل هذه المباريات”.

وأضاف: “كل عناصر اللعبة المشاركة في هذه البطولات ستحقق استفادة كبيرة بالطبع، وكل فرد سيتطور في مجاله بشكل جيد”.

واتفق أندري فاشكيفيتش مع بلحسن ملوش بقوله: “هذه البطولة تتطور نسخة بعد الأخرى بشكل ملحوظ، وهي تمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك مع مدارس مختلفة، وهي مبادرة جيدة للغاية من الاتحاد العربي لتطوير اللاعبين”.

وأتم بقوله: “الاتحاد الدولي بدوره يشجع كل المبادرات لتطوير اللاعبين، ويدعم الاتحادات الأهلية للاهتمام بمثل هذه البطولات”.