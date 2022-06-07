مناورات روسية في البلطيق تزامنا مع تدريبات بحرية لـ”الناتو”

بدأ الأسطول الروسي مناورات بحرية اليوم الثلاثاء في بحر البلطيق، بالتزامن مع تدريبات بحرية أساسية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في المنطقة.

ونقلت وكالة “أنترفاكس” الروسية للأنباء عن الجيش الروسي القول إن أكثر من 20 سفينة وقاربا شاركوا في التدريبات، ومن بينها سفن كورفيت (أصغر من الفرقاطة) وفرقاطات وقاذفات صواريخ ومدمرات مضادة للغواصات وقوارب إنزال.

وأفاد التقرير أيضا بأن التدريبات شملت طائرات إليوشن إل-38 المضادة للغواصات، ومروحيات، مضيفا أنه تم التخطيط مسبقا لهذه التدريبات.

وتجري حاليا في المنطقة مناورات “بالتوبس 2022” البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسي، والتي تشهد مشاركة 45 سفينة، بقيادة الولايات المتحدة.

وتستمر حتى منتصف الشهر الجاري.

يشار إلى أن النشاط العسكري الروسي في منطقة البلطيق زاد بشكل ملحوظ. وفي بداية مايو، أجرى الجيش تدريبات كبيرة في منطقة كالينينغراد الروسية بالبلطيق.

وتصاعدت التوترات في المنطقة منذ غزو روسيا لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.

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