مليئة بالبهجة والتفاؤل.. كارول سماحة تطرح كليب “اجازة” (فيديو) | خبر



طرحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة أحدث كليباتها الغنائية التي تحمل اسم “اجازة”.

وتقدم كارول سماحة في الكليب جرعة غنائية استعراضية درامية مبهرة تحت إخراج بتول عرفة، حيث يعد هذا الكليب هو التعاون الرابع بين كارول وبتول.

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حيث تقدمها بتول من خلال هذا الكليب فى شكل استعراضى غنائى مبهج، بعدما سبق وقدمتها من قبل بأشكال متعددة ومختلفة، فقدمتها فى قالب تمثيلى درامى تراجيدى بكليب “شكرا”، وأخر كوميدى بكليب “bon voyage” ، وأخر استعراضى بكليب “ياشباب يابنات”.

استطاعت كارول سماحة في الكليب أن تخطف جمهورها خلال دقائق معدودة، في رحلة صيفية تتمثل في نقلات درامية، تجسد فرحة الخروج من الضغوطات والمسئوليات، والإبحار في قضاء أوقات راحة، من خلال إستعراضات قوية تتميز بالطاقة والإنطلاق، من تصميم هادى عواضة.

ولم تقتصر بهجة الفيديو كليب في الإستعراضات فحسب بل تم التركيز على كافة التفاصيل التى تجعل من الفيديو كليب مصدر طاقة وبهجة كبير، بداية من ألوان الملابس والحقائب التي ظهرت بالفيديو كليب، وصولاً إلى ألوان الصورة التى ظهر بها العمل، كما أنه للمرة الأولى يتم التصوير فيها داخل السوليدير بقلب بيروت.

وساهمت المناظر الطبيعية في مدينة لبنان، التي كانت شاهد عيان على تصوير الفيديو الكليب، في نقل صورة البهجة كاملة، ونظراً للروح المميزة لشعب لبنان، استطاع صناع العمل بالتعاون مع مساهمة الجمهور، أن يقوموا بتصوير مشهد بأحد الشوارع الرئيسية بلبنان، والذي أعاق المرور خلال فترة التصوير، بكل سهولة وترحاب من قبل الجمهور اللبنانى.

“اجازة”، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان محمد رحيم، وتوزيع سليمان دميان وإخراج بتول عرفة.

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