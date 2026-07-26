ملف يلا كورة.. الأهلي يشارك في الكونفدرالية

نشر موقع يلا كورة العديد من المواضيع المهمة طوال أمس السبت، أهمها تحديد مقاعد المشاركة الإفريقية في الموسم المقبل.

وإليكم أهم المواضيع:

اعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الرياضي 2026/2027.

كشف نادي الزمالك، أنه تلقى إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بحصوله على الرخصة الأفريقية، وأكد مشاركته في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن الفريق الأحمر لم يطلب المشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، مشيراً إلى أن الفريق سيستعد بطبيعة الحال للمشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أعلن نادي الزمالك أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) وافق على مشاركة الفريق في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

أعلن أحمد حجازي، مدافع نادي نيوم السابق، اعتزاله كرة القدم.

قرر نادي Z تفعيل بند شراء طارق علاء، لاعب نادي بيراميدز، لضمه نهائيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء لن يقبل أي ضغوط في ملف شركة الكرة.

استقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي اليوم السبت، على رئيس لجنة الحكام الجديد، بعد رحيل أوسكار رويز خلال الأسابيع الأخيرة.

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم السبت، اجتماعا برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بكرة القدم المصرية.

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اعتماد برنامج متكامل يهدف إلى دعم الأندية الشعبية والشعبية في مختلف محافظات الجمهورية.