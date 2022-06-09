مكتب تعليم العقيق بمنطقة الباحة يقيم حفل تكريم بعنوان ( وقفة امتنان) » صحيفة الرأي الإلكترونية

مناهل الزهراني – العقيق

اقام مكتب التعليم بالعقيق اليوم الخميس الموافق ١٤٤٣/١١/١٠هـ حفل تكريم لمديرات المدارس بمنطقة العقيق .

بدء الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم

ثم كلمة مباشرة لمدير تعليم منطقة الباحة الدكتور/عبدالخالق بن حنش الزهراني

اثنى فيها على مكتب تعليم العقيق وجميع مدارس القطاع مشيداً بالدور المميز لمديرة المكتب الاستاذة/مها زربان وجهودها المنقطعة النظير ودعمها الا محدود لمدارسها.

كما ثمن جهود مديرات المدارس وهنأهم على الانجازات المتحققة طوال هذا العام الدراسي.

وقال / ان مدارس العقيق لها قدم السبق في الحصول على عدد من المراكز في المسابقات المقامة على مستوى المنطقة وخارجها.

وتخلل الحفل كلمة لمديرة المكتب أ/مها زربان شكرت فيها جميع المديرات على جهودهن المبذولة طوال العام كما تقدمت بشكرها وتقديرها لمنسوبات المكتب من مشرفات تربويات واداريات وموظفات على جهودهن في انجاح هذا الحفل المميز.