مكتب تعليم العقيق بمنطقة الباحة يقيم حفل تكريم بعنوان ( وقفة امتنان) » صحيفة الرأي الإلكترونية

فهد سليمانيونيو 9, 2022


مناهل الزهراني – العقيق  

اقام مكتب التعليم بالعقيق اليوم الخميس الموافق ١٤٤٣/١١/١٠هـ حفل تكريم لمديرات المدارس بمنطقة العقيق .

بدء الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم

ثم كلمة مباشرة لمدير تعليم منطقة الباحة الدكتور/عبدالخالق بن حنش الزهراني

اثنى فيها على مكتب تعليم العقيق وجميع مدارس القطاع مشيداً بالدور المميز لمديرة المكتب الاستاذة/مها زربان وجهودها المنقطعة النظير ودعمها الا محدود لمدارسها.

كما ثمن جهود مديرات المدارس وهنأهم على الانجازات المتحققة طوال هذا العام الدراسي.

وقال / ان مدارس العقيق لها قدم السبق في الحصول على عدد من المراكز في المسابقات المقامة على مستوى المنطقة وخارجها.

وتخلل الحفل كلمة لمديرة المكتب أ/مها زربان  شكرت فيها جميع المديرات على جهودهن المبذولة طوال العام كما تقدمت بشكرها وتقديرها لمنسوبات المكتب من مشرفات تربويات واداريات وموظفات على جهودهن في انجاح هذا الحفل المميز.




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فهد سليمانيونيو 9, 2022