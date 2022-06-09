مكتب تعليم العقيق بمنطقة الباحة يقيم حفل تكريم بعنوان ( وقفة امتنان) » صحيفة الرأي الإلكترونية
مناهل الزهراني – العقيق
اقام مكتب التعليم بالعقيق اليوم الخميس الموافق ١٤٤٣/١١/١٠هـ حفل تكريم لمديرات المدارس بمنطقة العقيق .
بدء الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم
ثم كلمة مباشرة لمدير تعليم منطقة الباحة الدكتور/عبدالخالق بن حنش الزهراني
اثنى فيها على مكتب تعليم العقيق وجميع مدارس القطاع مشيداً بالدور المميز لمديرة المكتب الاستاذة/مها زربان وجهودها المنقطعة النظير ودعمها الا محدود لمدارسها.
كما ثمن جهود مديرات المدارس وهنأهم على الانجازات المتحققة طوال هذا العام الدراسي.
وقال / ان مدارس العقيق لها قدم السبق في الحصول على عدد من المراكز في المسابقات المقامة على مستوى المنطقة وخارجها.
وتخلل الحفل كلمة لمديرة المكتب أ/مها زربان شكرت فيها جميع المديرات على جهودهن المبذولة طوال العام كما تقدمت بشكرها وتقديرها لمنسوبات المكتب من مشرفات تربويات واداريات وموظفات على جهودهن في انجاح هذا الحفل المميز.
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