مقتل 5 شرطيين والجيش يصد هجوما إرهابيا في مالي



أعلنت الشرطة الماليّة أنّ خمسة من عناصرها قُتِلوا وفُقِد أثر ثلاثة آخرين في هجوم بجنوب غرب مالي، في وقت أكّد الجيش أنّه يعمل على صدّ هجوم ثانٍ وصفه بأنّه إرهابي في الشمال.



ووقع الهجوم الأوّل صباحًا في قرية سونا في منطقة كوتيالا، قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وقالت الشرطة الوطنيّة الماليّة، في بيان، إنّ شرطيّين كانوا عائدين من الخدمة في نقطة سونا الحدوديّة، أصيبوا جرّاء عبوة ناسفة، ثمّ تعرّضوا لإطلاق نار كثيف من مهاجمين لم يتمّ بعد تحديد هويّاتهم.

وذكرت أنّ “خمسة من عناصر الشرطة قُتِلوا، وأصيب آخَر، وفُقِد أثر ثلاثة”، مشيرةً إلى أنّها تجري حاليًا عمليّات بحث.

وأكّد عدد من مسؤولي الشرطة ومسؤول في أحد المستشفيات حصيلة القتلى لوكالة فرانس برس.

بالتوازي، أعلن الجيش المالي، على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، أنّه يعمل على صَدّ هجوم في منطقة غاو (شمال شرق)، يشنّه إرهابيون ينتمون إلى “تنظيم داعش في الصحراء الكبرى”، من دون أن يُعطي مزيدا من التفاصيل.

شهدت مالي الدولة الفقيرة وغير الساحليّة في قلب منطقة الساحل، انقلابَين عسكريَين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021.

وتترافق الأزمة السياسيّة مع أُخرى أمنيّة خطرة مستمرّة منذ 2012 ومع اندلاع تمرّد انفصالي في الشمال. وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين إضافة إلى تشريد الآلاف.