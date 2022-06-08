مقتل 13 شخصا جراء اصطدام قطار بحفارة في إيران

خرج قطار ركاب كان قادما من مدينة مشهد (شمال شرق إيران) باتجاه مدينة يزد (وسط البلاد) عن مساره، صباح اليوم، بسبب اصطدامه بحفارة، ما تسبب بمقتل 13 شخصا على الأقل فيما أصيب العشرات بجروح بعضهم في حالة خطيرة.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ نقلا عن مصادر مطلعة أن الحادث تسبب حتى الآن بمقتل 13 من المسافرين فيما أصيب نحو 50 شخصا بجروح بعضهم في حالة خطيرة.

ونقلت الوكالة عن المصادر في شركة سكك الحديد قولها ”بحسب معلوماتنا، كانت هذه الحفارة بجوار السكة، وقد اصطدمت بالقاطرة وبعربات الركاب، ما أدى إلى خروج 5 عربات عن مسارها“.

فيما ذكرت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، أن القطار كان يحمل على متنه 348 راكبا.

من جانبه، قال نائب رئيس شركة السكك الحديدية الإيرانية ”مير حسن موسوي“ لوكالة أنباء ”إيسنا“، إن ”القطار خرج عن مساره في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت إيران بالقرب من محطة عباس آباد بمدينة طبس التابعة لمحافظة خراسان الجنوبية“.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news