مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار خلال مهرجان طعام في سياتل

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11:08 صباحًا – 27/07/2026 – 4 مشاهدات

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في حادث إطلاق نار وقع خلال مهرجان للطعام في مجمع للمناسبات بالقرب من برج “سبيس نيدل” الشهير في سياتل.

وأوضحت المتحدثة باسم إدارة الإطفاء في سياتل جريس نونيز، أنه تم نقل المصابين الخمسة إلى مركز هاربورفيو الطبي، ومن بينهم امرأة تبلغ من العمر 56 عامًا لا تزال في حالة خطيرة.

واستجاب للحادث عدد كبير من عناصر الشرطة وفرق الطوارئ، وفور وصولهم بدأوا بإخلاء المنطقة المحيطة بموقع الحادث الواقع شمال غرب وسط المدينة.

وحثت السلطات المحلية السكان والمارة على تجنب المنطقة حتى إشعار آخر، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية الفاعل أو دوافع الجريمة.