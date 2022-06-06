مفاجأة.. محمد صلاح تحدى رغبة ليفربول من أجل منتخب مصر



كشف إيهاب جلال مدرب منتخب مصر عن مفاجأة مدوية تتعلق بنجمه محمد صلاح جناح ليفربول.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا، مساء الأحد على ضيفه الغيني بنتيجة 1-0، في الجولة الأولى من دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

المباراة، والتي كانت الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال، شهدت مشاركة صلاح بشكل أساسي، لكنه لم يكن جاهزا بنسبة 100%.

وقال إيهاب جلال في تصريحات نقلها موقع “في الجول” المصري: “صلاح كان يعاني من إصابة ولعب متحاملا على نفسه ضد غينيا”.

وأضاف: “صلاح رفض طلب ناديه ليفربول بإجراء أشعة قبل المباراة وسيخضع لها الآن، حيث كان يريد المشاركة معنا والمساهمة في الانتصار”.

وكان صلاح تم تكريمه قبل مباراة غينيا على إنجازاته خلال الموسم المنصرم مع ليفربول، وذلك من قبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري وجمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري.