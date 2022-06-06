مفاجأة..لكل لاعبي منصة Switch لعبة Demon Slayer في يونيو 2022 الجاري
عندما يتعلق الأمر
بتطوير الألعاب في اليابان تظهر نقاط قوة المطورين
و الدليل علي ذلك فريق CyberConnect2 لم يكن
معروفاً بأنظمته القتالية المعقدة مثل المشاهد السينمائية في لعبة Asura’s Wrath و هنا تمكن الأستوديو الياباني من إعادة إنشاء
لحظات الرسوم المتحركة الشهيرة مثل Dragon Ball Z:
Kakarot .
و هنا يظهر فريق CyberConnect2
بإطلاق لعبة Demon Slayer المقتبسة من الأنمي الشهير Demon Slayer بعنوان Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles Demon Slayer
و نظام القتال و
اللعب شبيه بلعبة Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm
تم إصدار اللعبة
في 15/10/2021 علي منصات
PlayStation 5 – Xbox Series X/S – PlayStation 4
– Xbox One – PC
و هيتم إصدارها
علي أجهزة Switch في 10 يونيو 2022 الجاري
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washwasha