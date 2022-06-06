مفاجأة..لكل لاعبي منصة Switch لعبة Demon Slayer في يونيو 2022 الجاري

عندما يتعلق الأمر

بتطوير الألعاب في اليابان تظهر نقاط قوة المطورين

و الدليل علي ذلك فريق CyberConnect2 لم يكن

معروفاً بأنظمته القتالية المعقدة مثل المشاهد السينمائية في لعبة Asura’s Wrath و هنا تمكن الأستوديو الياباني من إعادة إنشاء

لحظات الرسوم المتحركة الشهيرة مثل Dragon Ball Z:

Kakarot .

و هنا يظهر فريق CyberConnect2

بإطلاق لعبة Demon Slayer المقتبسة من الأنمي الشهير Demon Slayer بعنوان Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles Demon Slayer

و نظام القتال و

اللعب شبيه بلعبة Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm

تم إصدار اللعبة

في 15/10/2021 علي منصات



PlayStation 5 – Xbox Series X/S – PlayStation 4

– Xbox One – PC

و هيتم إصدارها

علي أجهزة Switch في 10 يونيو 2022 الجاري

.